Звезда 15 часов летел из лагеря сборной Аргентины, и налоговые инспекторы решили допросить нападающего прямо в аэропорту. После этого уставший Месси хотел как можно скорее поехать домой, но возле машины его "облепили" еще и представители прессы со своими расспросами, в частности о провокационных заявлениях экс-агента Гризманна. Ответ Лионеля была довольно резким.

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"После 15 часов полета я встречаю представителей налоговой, это безумие. Я устал всегда быть проблемой всего, что происходит в клубе", – бросил Месси перед тем, как сел в автомобиль.

Напомним, летом 33-летний форвард Барселоны пытался покинуть каталонский клуб, но руководство "блаугранас" не отпустило аргентинца. Главным претендентом на звездного нападающего называли Манчестер Сити.

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