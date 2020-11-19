22-річний гравець знайшов втрачений паспорт та валізи завдяки соцмережам, повідомляє Marca.

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Після матчів відбору на чемпіонат світу Еступіньян не зміг вилетіти з рідного Еквадору, оскільки загубив свої речі у аеропорту. Захисник Вільяреала звернувся по допомогу в соцмережах, і через кілька годин йому відповіли. "Бог благословить вас", – Еступіньян у Twitter опублікував спільну фотографію з рятівниками, які знайшли його паспорт та валізи.

Гравець Вільяреала якомога швидше вилетів до Іспанії, оскільки вже 21 листопада "Жовта субмарина" прийматиме Реал в рамках 10 туру Прімери.

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