Боатенг: Решение перейти в Барселону было ошибочным

Кевин-Принс Боатенг, который вторую половину сезона 2018/19 провел в составе Барселоны, разочарован испанским этапом карьеры.

"Если откровенно, решение перейти в Барселону не было лучшим в моей карьере. Это было моей ошибкой, ведь я почти не играл. Я был даже не под Суаресом, а под-под-под Суаресом.

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Приходилось постоянно мотивировать себя, чтобы не сломаться психологически. Не мог дождаться, пока снова не стану играть", – цитирует Боатенга Sport Bild.

Напомним, 32-летний ганец выступал за Барселону на правах аренды из Сассуоло, однако провел всего 4 матча (303 минуты). Впрочем, в составе "блаугранас" Кевин-Принс стал чемпионом Испании. Летом Боатенг перешел в Фиорентину, подписав контракт на 2 года.

Заметим, что хавбек успел сменить около 10-ти клубов – ранее он выступал за Милан, Айнтрахт, Портсмут, Шальке и другие коллективы.

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