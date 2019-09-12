Боатенг: Рішення перейти в Барселону було помилковим

Кевін-Прінс Боатенг, який другу половину сезону 2018/19 провів у складі Барселони, розчарований іспанським етапом кар'єри.

"Якщо відверто, рішення перейти у Барселону не було найкращим у моїй кар'єрі. Це було моєю помилкою, адже я майже не грав. Я був навіть не під Суаресом, а під-під-під Суаресом.

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Доводилося постійно мотивувати себе, щоб не зламатися психологічно. Не міг дочекатися, доки знову не почну грати", – цитує Боатенга Sport Bild.

Нагадаємо, 32-річний ганець виступав за Барселону на правах оренди із Сассуоло, проте провів лише 4 матчі (303 хвилини). Втім, у складі "блаугранас" Кевін-Прінс став чемпіоном Іспанії. Влітку Боатенг перейшов у Фіорентину, підписавши контракт на 2 роки.

Зауважимо, що хавбек встиг змінити близько 10-ти клубів – раніше він виступав за Мілан, Айнтрахт, Портсмут, Шальке та інші колективи.

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