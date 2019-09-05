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Месси может сам решать, когда покинуть Барселону – особый пункт контракта аргентинца

19:54 131 Читати українською
Месси может сам решать, когда покинуть Барселону – особый пункт контракта аргентинца
Лионель Месси (слева) / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси имеет право расторгнуть личный контракт с каталонским клубом.

По информации испанского издания El Pais, по условиям действующего соглашения между Барселоной и Месси, аргентинец в конце каждого сезона может разорвать соглашение с клубом.

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Отмечается, что Лионель должен объявлять о своем решении до 30 июня каждого года. Считается, что Месси в случае активации этого пункта контракта не будет переходить в клуб из Европы, а вернется в Аргентину.

Начиная с 2005 года, капитан Барселоны 8 раз продлевал контракт с клубом. Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует до лета 2021-го.

У текущем сезоне 32-летний нападающий из-за травмы еще не выходил на поле в официальных матчах за Барселону.

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