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Фиорентина объявила о трансфере Боатенга

16:14 66 Читати українською
Фиорентина объявила о трансфере Боатенга
Кевин-Принс Боатенг / фото из соцсетей

Фиорентина приобрела права на полузащитника Сассуоло Кевина-Принса Боатенга.

Соглашение с 32-летним ганцем подписано на два года. Футболист перебрался из Сассуоло за 1 млн евро.

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Напомним, что вторую часть прошлого сезона Кевин-Принс Боатенг отыграл в составе Барселоны – за каталонцев ганец провел всего 4 игры, и по окончании арендного срока вернулся в Сассуоло.

Боатенг известен по выступлениям за ряд европейских клубов, в частности Герту, Тоттенхэм, Боруссию Дортмунд, Портсмут, Милан, Шальке, Лас-Пальмас и Айнтрахт.

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Теги
Италия Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг Фиорентина Фиорентина
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