"Уже в понедельник мы узнаем имя нового обладателя "Золотого мяча". Мнения часто разные, а достойных кандидатов всегда несколько. Меня многие спрашивают, закончилась ли эпоха Месси и Роналду в борьбе за главную награду года? Вы знаете, каждая эпоха когда-нибудь заканчивается. Появляются новые футболисты, новые звезды. Я считаю, что 2021 год – это все-таки еще не конец их "звездного времени".

"Роналду желает уйти на пенсию с большим количеством "Золотых мячей", чем Месси": босс France Football – о битве великих

На мой взгляд, главные претенденты на "Золотой мяч" в этом году – Роберт Левандовски и Криштиану Роналду, но забрать награду должен всё-таки поляк. Многие журналисты называют главным претендентом на награду в 2021 году Лионеля Месси. Наверное, это не будет также заслужено, если бы награду получил нападающий Баварии.

Кто заслуживает "Золотой мяч" за 2020 год? Я выделил бы пятерых игроков: тот же Левандовски, Роналду, Месси, Мбаппе и Салах. Все узнаем в понедельник. Награду точно получит футболист, который продемонстрировал лучшую игру за этот год", – отметил Блохин в своем Instagram.

Напомним, результаты голосования объявят 29 ноября, место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле.

Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя