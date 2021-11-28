"Вже в понеділок ми дізнаємось ім'я нового володаря "Золотого м'яча". Думки часто різні, а гідних кандидатів завжди кілька. Мене багато хто питає, чи закінчилася епоха Мессі та Роналду у боротьбі за головну нагороду року? Ви знаєте, кожна епоха колись закінчується. З'являються нові футболісти, нові зірки. Я вважаю, що 2021 рік – це все-таки ще не кінець їхнього "зіркового часу".

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На мою думку, головні претенденти на "Золотий м'яч" цього року – Роберт Лєвандовскі та Кріштіану Роналду, але забрати нагороду має таки поляк. Багато журналістів називають головним претендентом на нагороду в 2021 році Ліонеля Мессі. Напевно, це не буде так само заслужено, якби нагороду отримав нападник Баварії.

Хто заслуговує на "Золотий м'яч" за 2020 рік? Я виділив би п'ятьох гравців: той самий Лєвандовскі, Роналду, Мессі, Мбаппе і Салах. Все дізнаємось у понеділок. Нагороду точно отримає той футболіст, який продемонстрував найкращу гру за цей рік", – зазначив Блохін у своєму Instagram.

Нагадаємо, результати голосування оголосять 29 листопада, місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле.

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