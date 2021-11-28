"Роналду имеет только одну цель – уйти на пенсию с большим количеством "Золотых мячей", чем Месси. Я знаю это точно, ведь он лично сказал мне. Наша награда не имеет ничего общего с деньгами. Это просто трофей. Но иметь его – значит иметь место в истории. Если мы посмотрим на статистику Месси и Роналду, то увидим, что они всегда забивают много голов в сентябре и октябре, накануне голосования. Это не совпадение.

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Мы очень аккуратны с голосованием. Но имя победителя "Золотого мяча" – большой секрет. Я думаю, что у остальных видов спорта нет равноценного приза. В 2018 году Модрич плакал, как ребенок, когда узнал, что станет победителем", – приводит слова Ферре AS.

Напомним, сейчас у 34-летнего Месси 6 "Золотых мячей", а у 36-летнего Роналду 5. Аргентинец может увеличить свой отрыв, поскольку в этом году именно он считается фаворитом. Результаты голосования объявят 29 ноября, место проведения мероприятия – знаменитый парижский театр Шатле.

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