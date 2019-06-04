toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Бланко Лещук вернется в Шахтер в ближайшее время

20:38 140 Читати українською
Бланко Лещук вернется в Шахтер в ближайшее время
Густаво Бланко Лещук / Фото ФК Малага

Похоже, "испанские каникулы" Густаво Бланко Лещука подошли к завершению.

Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук летом вернется в Шахтер, об этом сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в комментарии Tribuna.com.

Фонсека близок к назначению наставником Ромы – Шахтер откажется от солидной компенсации

Напомним, текущий сезон форвард проводит в Сегунде, защищая на правах аренды цвета Малаги.

Во втором испанском дивизионе Бланко Лещук провел 38 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 7-ю ассистами. После 40 туров Сегунды Малага занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, что позволяет команде побороться за путевку в Примеру.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

blog_ava
Лунин покинул сборную Украины U-20 и трогательно попрощался с командой
13:48
761
Теги
Сегунда Шахтер Шахтер Малага Малага Сергей Палкин Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально подписал Йовича
    Іспанія — 14:42483 Реал официально подписал Йовича
2
дн
:
18
час
:
47
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук