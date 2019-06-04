Бланко Лещук вернется в Шахтер в ближайшее время

Похоже, "испанские каникулы" Густаво Бланко Лещука подошли к завершению.

Аргентинский форвард Густаво Бланко Лещук летом вернется в Шахтер, об этом сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в комментарии Tribuna.com.

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Напомним, текущий сезон форвард проводит в Сегунде, защищая на правах аренды цвета Малаги.

Во втором испанском дивизионе Бланко Лещук провел 38 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 7-ю ассистами. После 40 туров Сегунды Малага занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, что позволяет команде побороться за путевку в Примеру.

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