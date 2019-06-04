Бланко Лещук повернеться в Шахтар найближчим часом

Схоже, "іспанські канікули" Густаво Бланко Лещука підійшли до завершення.

Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук влітку повернеться в Шахтар, про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в коментарі Tribuna.com.

Фонсека близький до призначення наставником Роми – Шахтар відмовиться від солідної компенсації

Нагадаємо, поточний сезон форвард проводить у Сегунді, захищаючи на правах оренди кольори Малаги.

В другому іспанському дивізіоні Бланко Лещук провів 38 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами. Після 40 турів Сегунди Малага посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, що дозволяє команді позмагатись за путівку в Прімеру.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног