toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ ВІКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВІЧ ДИНАМО

Бланко Лещук повернеться в Шахтар найближчим часом

20:38 487 Читать на русском
Бланко Лещук повернеться в Шахтар найближчим часом
Густаво Бланко Лещук / Фото ФК Малага

Схоже, "іспанські канікули" Густаво Бланко Лещука підійшли до завершення.

Аргентинський форвард Густаво Бланко Лещук влітку повернеться в Шахтар, про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в коментарі Tribuna.com.

Фонсека близький до призначення наставником Роми – Шахтар відмовиться від солідної компенсації

Нагадаємо, поточний сезон форвард проводить у Сегунді, захищаючи на правах оренди кольори Малаги.

В другому іспанському дивізіоні Бланко Лещук провів 38 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами. Після 40 турів Сегунди Малага посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, що дозволяє команді позмагатись за путівку в Прімеру.

Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

blog_ava
Срна схиляється до відходу з Кальярі та повернення у рідний клуб – хорватом незадоволені в Італії
11:13
8560
Теги
Сегунда Шахтар Шахтар Малага Малага Сергій Палкін Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
50
хв
Португалія
21:45
Швейцарія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук