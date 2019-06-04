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Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног

11:25 34 Читать на русском
Наші за кордоном. Неперевершений Олійник, драма Коркішка, стабільність Есеоли, джокер Білоног
Денис Олійник / Seinajoki
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за попередній тиждень.

Значна частина європейських футболістів вже планує свої відпустки, а дехто навіть вирушив на відпочинок. Проте зараз на континенті саме у розпалі як мінімум з десяток ліг. Приємно, що у багатьох з них ключову роль відіграють українці.

У Фінляндії високий рівень тримає Денис Олійник, в Казахстані продовжує вражаючу гольову серію Адерінсола Есеола, а в Білорусі традиційно на перших ролях відразу кілька наших земляків. Втім, це далеко не всі важливі новини з життя українців у іноземних чемпіонатах.

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Іспанія

У вівторок Альбасете Романа Зозулі зіграє дуже важливий матч – суперником команди українця буде Малага.

А поки помилуємося класним роликом про українського нападника.

#ЗозулюВЗбірну

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Андрій Лунін (Леганес) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 364 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 6 матчів, 2 ж.к., 484 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 34 матчі, 10 голів, 8 ж.к., 4 ч.к., 2914 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Туреччина

У четвер Хатайспор Дмитра Коркішка зіграв вирішальний матч за вихід в елітний турецький дивізіон. Українець вийшов на поле на 80-й хвилині у двобої з Газіантепом, коли його команда програвала 0:1. І варто сказати, що Хатайспор зрівняв рахунок вже за дві хвилини, хоч і без безпосередньої участі Коркішка. Справа дійшла до серії післяматчевих пенальті. Дмитро пробивав третім і свій удар реалізував.

Проте Газіантеп виявився влучнішим і переміг 4:3.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 28 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 1938 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 23 матчі, 5 голів, 3 ж.к., 1359 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 21 матч, 6 ж.к., 1219 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 14 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 1144 хвилини

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 15 матчів, 5 голів, 3 ж.к., 837 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 25 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 688 хвилин

Угорщина

Один з найбільш яскравих футболістів весняної частини УПЛ Олександр Зубков новий сезон проведе у Ференцвароші Сергія Реброва. Прикро, що Маріуполь гратиме у Лізі Європи без свого лідера, зате наша рубрика отримає сильного бійця.

Фінляндія

Сейняйокі на виїзді переміг КуПС (1:0). Відкриваючи протокол матчу, сумнівів не було – гол забив Денис Олійник. Дивовижно, але це правда. Українець знову забив! І зробив це у нетиповій манері після удару головою.

Варто додати, що на старті зустрічі Олійник долучився до епізоду, коли м’яч після рикошету у схожій ситуації влучив у перекладину. Українець ділить третю сходинку в перегонах бомбардирів. Аналогічна ситуація у його Сейняйокі, на цей момент третьої команди Фінляндії.

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 11 матчів, 5 голів, 3 ж.к., 921 хвилина

Швеція

АФК Ескільстуна на тижні зазнав чергової поразки – цього разу в Кубку Швеції. Хеккен розтрощив команду Івана Бобка 3:0. Українець відіграв 88 хвилин.

У неділю АФК Ескільстуна вкотре програв – тепер Норчепінгу (0:2). Бобко був замінений на 56-й хвилині, коли його команда вже пропустила одного разу. Того ж дня на офіційному сайті клубу з’явилася інформація – АФК Ескільстуна та Бобко домовилися про розірвання контракту.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 346 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 4 матчі, 3 пропущених голи, 360 хвилин

Казахстан

Адерінсола Есеола оформив третій дубль поспіль! Загалом українець у травні забив 7 голів і зараз продовжує очолювати перегони бомбардирів казахської ліги. Цього разу від Деріна постраждав Актобе, який програв Кайрату 0:3.

Особливо ефектним видався другий гол Есеоли.

Астана Романа Григорчука перемогла Жетису (1:0), у складі якого весь матч провів Руслан Степанюк.

Ордабаси знову розгромно переміг Окжетпес (3:0). У це важко повірити, але Дмитро Непогодов провів свій 10-й "сухий" поєдинок! І це у 12-ти турах. Воротар збірної Казахстану демонструє неймовірні результати. У цьому ж матчі Кирило Ковальчук вийшов на поле на 54-й хвилині.

Артем Барановський та Євген Ткачук відіграли весь поєдинок проти Тобола (0:2). Безпосередньої провини українців у пропущених голах карагандинського Шахтаря немає.

Різван Аблітаров відіграв весь матч проти Кайсара (1:1), а Сергій Загинайлов був замінений на 53-й хвилині.

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Роман Григорчук (Астана) – 15 матчів: 10 перемог, 2 нічиї, 3 поразки

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 11 матчів, 10 голів, 2 ж.к., 826 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 11 матчів, 587 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 12 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 1080 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 12 матчів, 1007 хвилин

РізванАблітаров (Атирау) – 13 матчів, 1 гол, 2 ж.к.,1 ч.к., 1047 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 13 матчів, 2 ж.к., 1053 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 12 матчів, 1 ж.к., 655 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 12 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1080 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 13 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1170 хвилин

Білорусь

Вітебськ з Артемом Старгородським та Максимом Фещуком програв мінському Динамо (1:3). У складі гостей по перерві на заміну вийшов Дмитро Білоног і забив у другому турі поспіль. Варто зауважити, що на той момент рахунок був нічийним – 1:1. Наприкінці зустрічі Білоног записав до свого активу ще й гольову передачу! Відзначаємо також асист Фещука вже на 8-й хвилині зустрічі. Взагалі Білоног і Фещук були чи не найпомітнішими персонами на полі.

Пас Максима на 00:40, гол Дмитра на 04:25, пас на 05:40

Брестське Динамо на виїзді здолало Слуцьк (3:1). У складі господарів весь поєдинок провів Артем Дудік. За переможців 90 хвилин відіграв Олександр Нойок. Тренерський штаб виділив 73 хвилини Артему Мілевському, а Олексій Хобленко вийшов на останні 9 хвилин.

В активі Дудіка зароблений пенальті.

Микита Татарков провів на полі весь другий тайм, а Василь Прийма вступив у гру у компенсований час – Шахтар українців переміг Дніпро (3:1).

Богдан Мишенко відіграв весь матч проти Іслочі, проте не допоміг своїй команді – 0:1.

Мінськ Євгена Зубейка, Владислава Насібуліна та Олександра Васильєва розписав мирову з Торпедо Олександра Батищева (0:0). Всі наші земляки відіграли по 90 хвилин.

Дмитро Терещенко та Віталій Квашук не допомогли Гомелю – українці провели на полі весь матч, а їхня команда програла БАТЕ (0:2).

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 7 матчів, 2 голи, 505 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 9 матчів, 1 гол, 302 хвилини

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 10 матчів, 3 ж.к., 647 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 7 матчів, 1 гол, 557 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 10 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 900 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ) – 6 матчів, 438 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 5 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,209 хвилин

Максим Фещук (Вітебськ) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 524 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 10 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 775 хвилин

Василь Прийма (Шахтар) – 3 матчі, 93 хвилини

МикитаТатарков (Шахтар) – 7 матчів, 217 хвилин

Олександр Батищев (Торпедо) – 10 матчів, 892 хвилини

Олексій Збунь(Торпедо) – 9 матчів, 1 ж.к., 242 хвилини

Артем Дудік (Слуцьк) – 10 матчів, 3 голи, 890 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 6 матчів, 494 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 8 матчів, 574 хвилини

Віталій Квашук (Гомель) – 10 матчів, 7 голів, 899 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 7 матчів, 330 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 10 матчів, 3 голи, 1 ж.к.,745 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 3 матчі, 31 хвилина

Юрій Пантя (Славія) – 10 матчів, 900 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 6 матчів, 454 хвилини

Максим Слюсар (Славія) – 10 матчів, 3 голи, 2 ж.к.,737 хвилин

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 6 матчів, 2 голи, 372 хвилини

Молдова

Мирослав Мазур, якого попередньо викликали у збірну Україну разом з іншими молодими виконавцями, відзначився феєричним автоголом у матчі з Шерифом. Український захисник невдало вибив м’яч і відправив його у сітку власних воріт.

Його Сфинтул Георге після цього пропустив ще чотири голи і програв 0:5.

Кодру Владислава Боброва також поступився Петрокубу (0:1), а українець відіграв весь матч.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 голи, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 7 матчів, 3 голи, 554 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 8 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 631 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 11 матчів, 990 хвилин

Вірменія

У четвер закінчився чемпіонат Вірменії. Артур Данієлян, який був заявлений в УПЛ у складі кам’янської Сталі, як українець, здобув золоті медалі з Арарат-Віремнією. Уродженець Полтавщини у минулому році зіграв на чемпіонаті світу серед невизнаних держав за збірну Західної Вірменії.

Дмитро Клімаков вийшов на заміну в матчі Арцах-Ширак (3:2) відразу по перерві. Арцах закінчив сезон на передостанній (восьмій) сходинці.

Пюнік Сергія Шевчука та Максима Трусевича відстав всього на одне очко і посів срібний щабель.

Андрій Яковлєв та Михайло Калугін фінішували з легендарним Араратом на останній сходинці ліги. Щоправда, у цьому сезоні елітний вірменський дивізіон не покидає ніхто.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 22 матчі, 1 гол, 6 ж.к., 1744 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 15 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1182 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 9 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 529 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 10 матчів, 1 ж.к., 661 хвилина

Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2 ж.к., 2 ч.к., 483 хвилини

Грузія

ОлександрАзацький та Амбросій Чачуа двічі на тижні зіграли за кутаїське Торпедо. Спочатку їхня команда розписала нічию з Ділою (3:3), а потім поступилася аутсайдеру ВІТ-Джорджії (0:3).

Дмитро Іванісеня також за тиждень відіграв 180 хвилин. Його тбіліське Динамо перемогло Руставі (1:0), а потім і Ділу (3:2). В двобої з Ділою Іванісеня виписав розкішний гольовий пас.

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 13 матчів, 2 голи, 3 ж.к., 875 хвилин

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 16 матчів, 2 голи, 1440 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 9 матчів,377 хвилин

ГіуліМанджгаладзе (Динамо Батумі) – 12 матчів, 1 гол, 4ж.к., 1 ч.к., 958 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Вадим Прокопенко (Руставі)

Латвія

В суботу Даугавпілс Данила Кучера переміг Лієпаю, а український кіпер відстояв "на нуль".

Олексій Геловані відіграв 90 хвилин проти Спартака з Юрмали, а його Валмієра програла (1:2).

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Максим Марусич (РФШ) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 259 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 9 матчів, 2 ж.к., 385 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 14 матчів, 18 пропущених голів, 1 ж.к., 1260 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 12 матчів, 4 ж.к., 978 хвилин

Литва

Кауно Жальгіріс поступився Рітеряю (0:1), а Юрій Бушман провів на полі 90 хвилин і отримав жовту картку.

Андрій Карвацький відіграв 23 хвилини у двобої з Атлантасом і допоміг Паневежису перемогти 4:1.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 2 матчі, 23 хвилини

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 13 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1170 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 12 матчів, 4 ж.к., 927 хвилини

Естонія

В середу Левадія завдала першої поразки в сезоні Флорі (3:1), а на вихідних не змогла здолати Пайде (1:1). Юрій Ткачук відіграв від дзвінка до дзвінка в обох поєдинках, а Євген Буднік вступав у гру лише після перерви. У двобої з Пайде Ткачук обрізався в центрі поля, а суперник сповна скористався цим, відкривши рахунок.

Проте через 4 хвилини Буднік пробивав по воротах і фактично став автором гольового пасу. Епізод – на 02:15.

Нимме Калью Романа Кожуховського двічі на тижні переміг. Спочатку Пайде (2:0), а потім Маарду (6:0). Андрій Маркович отримав максимальний ігровий час і відзначився гольовою передачею у другому матчі.

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Роман Кожуховський (Нимме Калью) – 7 матчів, 5 перемог, 2 нічиї

Андрій Маркович (Нимме Калью) – 14 матчів, 3 ж.к., 1260 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 11 матчів, 3ж.к., 1 ч.к., 990 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 14 матчів, 10голів, 3 ж.к., 1038 хвилин

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