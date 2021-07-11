Форвард сборной Бразилии Неймар все же нашел в себе силы поздравить Лионеля Месси с триумфом на Копа Америка.

"Мне больно проигрывать. Это то, с чем я до сих пор не научился мириться. После поражения я пошел обнять величайшего игрока в истории, которого я видел. Моего друга и брата – Месси.

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Мне было грустно, и я сказал ему: "Бл**ь, ты меня обыграл". Жаль, что я проиграл, но этот парень потрясающий! Очень уважаю его за то, что он сделал для футбола и особенно для меня. Ненавижу проигрывать! Но – сейчас наслаждайся трофеем! Футбол ждал этого момента. Поздравляю, брат", – написал Неймар в Instagram.

Напомним, бразильцы на родной Маракане минимально уступили Аргентине, которая выиграла Копа Америка впервые с 1993 года.

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