Бразильский форвард не смог победить на третьем Кубке Америки подряд.

Де Пауль однозначно выбрал лучшего футболиста всех времен

Неймар в составе пентакампеонов планеты не смог достичь успеха на турнирах в 2011, 2015 и 2021 гг. В свою очередь победный для Бразилии Копа Америка-2019 нападающий ПСЖ пропустил из-за травмы. Неймар близок к повторению сомнительного достижения своего экс-одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец перед триумфальным для "альбиселесте" форума этого года не смог завоевать золото на четырех турнирах подряд.

Напомним, что Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка впервые с 1993-го. Тем временем Лионель Месси единолично собрал все индивидуальные награды соревнований.

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