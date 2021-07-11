Неймар вплотную подошел к сомнительному достижению Месси
Нападающий сборной Бразилии Неймар бессознательно стал на путь капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Бразильский форвард не смог победить на третьем Кубке Америки подряд.
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Неймар в составе пентакампеонов планеты не смог достичь успеха на турнирах в 2011, 2015 и 2021 гг. В свою очередь победный для Бразилии Копа Америка-2019 нападающий ПСЖ пропустил из-за травмы. Неймар близок к повторению сомнительного достижения своего экс-одноклубника Лионеля Месси. Аргентинец перед триумфальным для "альбиселесте" форума этого года не смог завоевать золото на четырех турнирах подряд.
Напомним, что Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка впервые с 1993-го. Тем временем Лионель Месси единолично собрал все индивидуальные награды соревнований.
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