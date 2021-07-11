Збірна Аргентини на "Маракані" перемогла збірну Бразилії і, уперше з 1993 року, стала володарем Кубка Америки. Спробуємо розібратися з основними тактичними аспектами матчу.

Якщо аргентинці підійшли до вирішального матчу фактично в оптимальному стані, то господарі турніру відчували певні кадрові проблеми. Так і не зміг до кінця Копи відновитися від травми основний лівий захисник "селесао" – Луїс Феліпе, а Габі Жезус відбував дискваліфікацію за грубу гру у чвертьфіналі з чилійцями.

Аргентина – Бразилія – 1:0 (1:0)

Гол: Ді Марія, 21 (Де Пауль)

Аргентина: Еміліано Мартінес – Монтіель, Ромеро (Пеццелья, 79), Отаменді, Акунья – Ді Марія (Паласіос, 79), Де Пауль, Паредес (Родрігес, 54), Ло Чельсо (Тальяфіко, 63) – Мессі, Лаутаро Мартінес (Н. Гонсалес, 79)

Бразилія: Едерсон – Даніло, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Лоді (Емерсон, 76) – Каземіро, Фред (Фірміно, 46) – Рішарлісон, Пакета (Габріель Барбоза, 76), Евертон (Вінісіус, 63) – Неймар

Попередження: Паредес, 33, Ло Чельсо, 50, Де Пауль, 68, Отаменді, 81, Монтіель, 89 – Фред, 3, Лоді, 70, Пакета, 72, Маркіньйос, 82

Атаки – 89:139

Удари (у площину) – 6(2):13(2)

Володіння – 41%:59%

Фоли – 19:22

Молодий головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні побудував гру своєї команди за гібридною схемою 4-4-2 / 4-3-3. Враховуючи, що більшість часу аргентинці перебували у фазі гри без м'яча, то частіше вони підтримували структуру з двома форвардами – Мессі і Лаутаро.

Трансформація залежала від позиції Ді Марії. В обороні Анхель закривав позицію правого півзахисника, тоді як у конструктивній фазі зірка ПСЖ активно атакував простір попереду. Фактично, Ді Марія був ключовим гравцем у структурі Скалоні. Саме він і став формальним головним героєм, забивши єдиний, "золотий" м'яч.

На скріншоті – епізод із взяттям воріт, коли Ді Марія ефективно відкривався у глибину на закидання Де Пауля. Звісно, така висока лінія оборони зобов'язувала бразильців високо та інтенсивно пресингувати. Тиск господарів поля був достатньо організованим та структурованим, але гравці Аргентини часто виходили з-під нього і обрізали велику групу футболістів збірної Бразилії від м'яча.

Також зверніть увагу на велику відстань між лініями оборони бразильців. Цей недолік спостерігався постійно, коли пресинг не давав плодів. Команда Тіте не підтримувала вертикальну компактність. Коли Де Пауль готувався виконати пас на хід Ді Марії, був "відкритий м'яч" і лінії захисту належало сідати глибше, а не зберігати необхідний для аргентинців простір за своїми спинами.

Ось це – структура високого пресингу Бразилії у фіналі. Аргентина у конструктивній фазі тримає схему 4-3-3. Опорника Паредеса контролював Пакета. Трійка нападників – Рішарлісон, Неймар та Евертон тиснули на захисників при розіграші. Найбільше простору залишалось навколо фулбеків Аргентини. Найчастіше саме через них гравці команди Скалоні виходили в атаки, у більшості випадків – через передачу у боротьбу.

Часто, при позиційних атаках аргентинців, на одному фланзі діяли два найтехнічніших гравці матчу – Мессі та Ді Марія. Паредес при розіграші, в основному, відходив до лінії захисників. Щодо бразильців, то у позиційній обороні вони переходили на 4-4-2 з Неймаром і Рішарлісоном попереду.

Може скластися хибне враження, що пресинг Бразилії зовсім не працював. Це не так. Аргентина майже нічого більше не створила. Був у другому таймі ще вихід один на один з воротарем у виконанні Мессі. "Селесао" більше контролювали м'яч та проводили більше позиційних атак. Хоча б один із напівмоментів цілком міг завершитися голом. Були епізоди, у яких працював високий пресинг господарів, але Неймар і Ко не витискали з фазового простору гольові моменти.

Після перерви Бразилія зрівняла рахунок, але Рішарлісон за мить до цього потрапив у офсайд.

Взагалі, у матчі було багато боротьби. Обидві команди були дуже обережними у своїх намірах. Аргентинці не поступалися у жорсткості, що було чудово помітно по стану екіпіровки гравців збірної Бразилії. Вже на 14-ій хвилині матчу Неймару порвали труси, а в Пакета зяяла величезна дірка у гетрі від аргентинського шипа. Для принципового протистояння у Південній Америці – це абсолютно нормальний перебіг матчу. Дивно, як взагалі обійшлося без вилучень.

Аргентина – Бразилія – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Копа Амеріка-2021

Після поєдинку головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні відзначив велику футбольну культуру, яка робить його команду особливою, та визнав, що Мессі грав у фіналі з ушкодженням: "Це був дуже складний Кубок Америки. На щастя, перемога стала можливою для нас. Я переконаний, що будь-який тренер на моєму місці здійснив би зміну поколінь. Ці хлопці щоразу віддають грі усе. Коли ми всі разом рухаємося вперед, нам важко не досягти успіху. В Аргентини є футбольна культура, яку важко знайти в інших країнах.

Логічно, що це особливий титул для наших уболівальників. Нехай аргентинці насолоджуються. Я думаю, вони відчувають себе разом з командою. Ми всі – одна команда.

Перед матчем у Мессі була проблема з підколінним сухожиллям, і те, що він продовжив грати, багато говорить про те, який він футболіст. Тренувати його – це унікальний досвід".

Наставник збірної Бразилії Тіте, згідно структури пресингу, мав цікавий план на гру, але аргентинці зуміли нав'язати боротьбу та свій темп. На післяматчевій прес-конференції Тіте нарікав на цей темп, який був неминучим через постійні паузи та зупинки: “Організація залишала бажати кращого. Поле було поганим. Гравці піддавалися надмірному ризику. Подібного не повинно відбуватися на такому великому турнірі. Я кажу конкретно про відповідальну людину, Алехандро Домінгеса, президента КОНМЕБОЛ.

Гра то переривалася, то відновлювалася. Ми хотіли грати, але був антифутбол. Весь час пірнали заради фолів, а потім була потрібна ціла вічність, щоб відновити матч. Рефері не підтримував гру. Стратегія полягала в тому, щоб переривати її”.

Не можна сказати, що Аргентина переграла Бразилію. Ми стали свідками приблизно рівної гри з обопільними шансами на успіх. "Біло-блакитні" виявилися більш ефективними. Побачене у фіналі Кубка Америки серйозно контрастує з рівнем інтенсивності та командних взаємодій на Євро-2020. З точки зору командних дій – це було посереднє протистояння. Звісно, розвитку темпу гри не сприяла велика кількість фолів. 41 порушення правил та 9 жовтих карток упродовж матчу – це занадто багато.

Якщо головним героєм фіналу можна назвати автора єдиного гола – Анхеля Ді Марію, то після матчу вся увага була приділена капітану Аргентини – Ліонелю Мессі. Навіть Неймар не приховував радості за свого друга, який нарешті виграв титул зі збірною Аргентини. До цього Лео на міжнародному рівні перемагав лише в Олімпійських іграх 2008 року.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття