Форвард збірної Бразилії Неймар все ж знайшов у собі сили привітати Ліонеля Мессі з тріумфом на Копа Амеріка.

"Мені боляче програвати. Це те, з чим я досі не навчився миритися. Після поразки я пішов обійняти найвеличнішого гравця в історії, якого я бачив. Мого друга і брата – Мессі.

Неймар впритул підійшов до сумнівного досягнення Мессі

Мені було сумно, і я сказав йому: "Бл**ь, ти мене обіграв". Шкода, що я програв, але цей хлопець приголомшливий! Дуже поважаю його за те, що він зробив для футболу і особливо для мене. Ненавиджу програвати! Але – зараз насолоджуйся трофеєм! Футбол чекав цього моменту. Вітаю, брате", – написав Неймар у Instagram.

Нагадаємо, бразильці на рідній Маракані мінімально поступилися Аргентині, яка виграла Копа Амеріка вперше з 1993 року.

Антифутбол на Маракані, або Чому вирішує Ді Марія, а вітають Мессі