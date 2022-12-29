Схоже, фея в особі Костянтина Жеваго знову повернулась спиною до полтавської Попелюшки.

Сьома сходинка Ворскли за підсумками першої частини сезону УПЛ відверто розчарувала керівництво "зелено-білих". Запрошення Віктора Скрипника та коштовні придбання, зроблені влітку, не виправдали себе, тож у клубі вирішили переглянути бюджет.

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За повідомлення ТаТоТаке, фінансування команди на 2023 рік буде зменшене на 40-50% – кадрова робота у Полтаві вестиметься не на посилення, а на ослаблення зарплатної відомості, тобто скорочення футбольних штатів. Окрім результатів, причиною такого рішення стали фінансові проблеми власника клубу Костянтина Жеваго (мінус три заводи екс-депутата та непрацюючий наразі "Феррекспо").

До всього додався і вчорашній арешт почесного президента у Куршевелі та можлива екстрадиція в Україну, де Живаго загрожує ув'язнення за розкрадання 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит" через офшорні компанії.

Схоже, Ворскла повторить долю багатьох українських клубів – після грандіозних планів у кращому разі житиме в економ-режимі, а в гіршому – животітиме і боротиметься за виживання в УПЛ.

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