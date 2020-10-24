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Бэлуцэ феерично стартовал в матче сборной Румынии U-21 против Мальты – новичок Динамо был удален еще до перерыва

Как информирует сайт федерации футбола Румынии, Тудор Бэлуцэ, выступающий на правах аренды за Динамо, тоже есть в списке. Интересно, что последний матч за национальную сборную Румынии полузащитник провел аж 18 ноября 2019 года, когда вышел в старте на поединок с Испанией (0:5). Всего на счету Бэлуцэ 7 матчей за главную команду Румынии.

В октябре 21-летний игрок вызывался в молодежную сборную U-21. В частности, в матче против Мальты (4:1) он умудрился в течение десяти минут заработать две необязательные желтые карточки (на 25-й и 34-й минутах) и был удален из поля, а вот против команды Руслана Ротаня он не играл (0:1).

Напомним, Бэлуцэ недавно перебрался в Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения с киевлянами – до конца сезона 2020/21.

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