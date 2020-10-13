Сборная Румынии U-21 в очередном туре отбора к молодежному Евро-2021 встречалась со сверстниками из Мальты. После первого тайма прямые конкуренты сборной Украины громили своего соперника со счетом 4:0.

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Румынский новичок киевлян Тудор Бэлуцэ появился в стартовом составе своей сборной, однако не смог завершить даже первый тайм. Он умудрился в течение десяти минут заработать две необязательные желтые карточки (на 25-й и 34-й минутах) и был удален с поля. К слову, матч закончился уверенной победой румын 4:1.

Напомним, Бэлуцэ недавно перебрался в Динамо на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения с киевлянами – до конца сезона 2020/21. Против подопечных Руслана Ротаня Тудор не сыграл, просидев весь матч в запасе.

Румыния в турнирной таблице группы 8 идет второй, Мальта замыкает шестерку.

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