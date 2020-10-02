Первый при Луческу в Динамо трансфер иностранца – забил Челси с центра поля и может сыграть с Украиной на Евро
Тудор Бэлуцэ – на первый взгляд решение, которое вписывается в философию Луческу и угрожает нескольким воспитанникам Динамо Киев. Не очень дорого, с минимальным риском, без больших проблем в плане адаптации. Однако есть и определенные сомнения.
Не то чтобы это суперопция усиления под Лигу чемпионов. Здесь речь больше о расширении кадрового и тактического потенциала команды 75-летнего румына. Злые языки скажут, что экс-наставник Шахтера продвигает в Динамо своих земляков. Но в действительности вариант приемлем. Ведь Бэлуцэ – не только добротный опорник, но и центральный защитник. На молодежном уровне 21-летний игрок стал капитаном сборной Румынии, которая не так давно в одни ворота вынесла молодежку Ротаня 3:0, а на Евро-2019 среди команд U-21 остановилась только в полуфинале, пропустив дважды после 90 минуты (2:4 от Германии). На том же чемпионате приложился к погрому Хорватии.
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Бэлуцэ, впрочем, в последнее время больше играет опорника, чем центрбека. Для таких игроков, как Шепелев или Андриевский, иногда выходивших на замену Сидорчуку, трансфер может стать плохой новостью. Как минимум в этой роли Луческу их не очень видит, а свободных мест в центральной зоне и так мало. Рабочая нога Тудора – правая, поэтому здесь есть и определенный повод задуматься для Дениса Попова, Никиты Бурды, Ильи Забарного или даже Томаша Кендзеры. Судя по нарезкам видео, Бэлуцэ не боится мяча, как тот же Кадири. И в роли опорного хава, и правого центрбека он охотно продвигает атаки дальними передачами, приличными диагоналями в финальную треть поля, хотя здесь есть определенные нюансы.
Его достоинства лежат больше в физической плоскости – высокий, мощный и дисциплинированный при обороне. Румыны называют его своим Декланом Райсом (лидер опорной зоны Вест Хэма, основной в нынешней сборной Англии), и это очень крутое сравнения. В ЛЧ, особенно против грандов, его оборонительные навыки, организация игры могут пригодиться. В свою очередь это неоднозначный вариант для УПЛ, где приходится выламывать двери автобусов и бронепоездов. Попытка привнести больше надежности в оборонительные порядки на пересечении двух половин поля более актуальна для Лиги чемпионов или плей-офф ЛЕ. Все-таки даже того же Сидорчука больше тянет создавать моменты, чем вырывать мячи с ногами.
Вукоевич еще в мае говорил, что Динамо нужен опорник европейского уровня, похожий на него. По определению Игоря Суркиса, некий "собака", жесткий №6, который будет играть важную роль – брать на себя грязную работу. Похоже, все-таки нашли. За относительно небольшие деньги. С международным опытом и игрой в Англии, пусть даже в турнире U-23. Но в идеале ему подходит роль Бускетса при схеме 4-3-3, а вот при 4-2-3-1 могут возникнуть проблемы. В комплекте предусмотрены частые подкаты и заблокированные удары, активная игра в воздухе. Трансферная стоимость на уровне 3-4 млн евро. Не страшно ошибиться, а перспектива есть.
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