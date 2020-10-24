Головний тренер румунської збірної Мірел Редой на спаринг проти Білорусі та зустрічі у Лізі націй проти Норвегії і Північної Ірландії викликав 27 футболістів.

Белуце феєрично стартував у матчі збірної Румунії U-21 проти Мальти – новачок Динамо був вилучений ще до перерви

Як інформує сайт федерації футболу Румунії, Тудор Белуце, який виступає на правах оренди за Динамо, теж є у списку. Цікаво, що останній матч за національну збірну Румунії півзахисник провів аж 18 листопада 2019 року, коли вийшов у старті на поєдинок з Іспанією (0:5). Всього на рахунку Белуце 7 матчів за головну команду Румунії.

У жовтні 21-річний гравець викликався до молодіжної збірної U-21. Зокрема, у матчі проти Мальти (4:1) він примудрився протягом десяти хвилин заробити дві необов'язкові жовті картки (на 25-й і 34-й хвилинах) і був вилучений з поля, а от проти команди Руслана Ротаня він не грав (0:1).

Нагадаємо, Белуце нещодавно перебрався в Динамо на правах оренди, а його контракт належить Брайтону. Термін угоди з киянами – до кінця сезону 2020/21.

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