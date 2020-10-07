Бэлуцэ прокомментировал свой переход в Динамо
Новичок киевлян Тудор Бэлуцэ поделился впечатлениями от трансфера в Динамо.
"Спасибо, Динамо, я готов", – коротко прокомментировал свой переход полузащитник в Instagram.
Динамо официально оформило переход Бэлуцэ
Напомним, Бэлуцэ будет выступать за "бело-синих" на правах аренды, а его контракт принадлежат Брайтону. Срок соглашения – до конца сезона 2020/21. В Динамо Тудор выбрал себе игровой номер 6.
Контракт Бэлуцэ с Брайтоном действует до лета 2022 года. За основной состав "чаек" Бэлуцэ провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.
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