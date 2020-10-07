"Дякую, Динамо! Я готовий", – коротко прокоментував свій перехід півзахисник у своєму Instagram.

Динамо офіційно оформило перехід Белуце

Нагадаємо, Белуце виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди, а його контракт належать Брайтону. Термін угоди – до кінця сезону 2020/21. В Динамо Тудор обрав собі ігровий номер 6.

Контракт Белуце з Брайтоном чинний до літа 2022 року. За основний склад "чайок" Белуце провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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