Румынский полузащитник Тудор Бэлуцэ стал игроком Динамо, сообщает официальный сайт киевской команды.

Трансфер Бэлуцэ в Динамо под угрозой срыва – известна причина

21-летний футболист, права на которого принадлежат клубу английской Премьер-лиги Брайтону, будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. Срок соглашения – до конца сезона 2020/21. В Динамо Белуце выбрал себе игровой номер 6.

Интересно, что через 20 минут после объявления о трансфере, официальный сайт Динамо убрал эту новость со своего ресурса.

Напомним, контракт Тудора с Брайтоном действует до лета 2022 года. Тransfermarkt оценивает футболиста в 3,6 млн евро. За основной состав "чаек" Бэлуцэ провел лишь 1 матч, а также забил 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Ден Гааг, отыграв 4 матча. Также он провел 7 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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