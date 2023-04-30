"Нет, я не скучаю по футболу и у меня нет соблазна вернуться! Наслаждаюсь временем вне футбола. Я начал играть в детстве, а сейчас почувствовал, что пришло время завершить.

"Голливудский" клуб предложил Бейлу возобновить карьеру

Я провожу много времени со своими детьми, женой, наверстывая время, которое потерял за годы преданности футболу. Я просто наслаждаюсь семейной жизнью и игрой в гольф.

Мы оставили футбол Уэльса в великолепном месте. Уверен, они будут продолжать бороться и достигать хороших результатов", – цитирует Бейла talkSPORT.

Напомним, Гарет повесил бутсы на гвоздь в январе 2023-го в возрасте 33-х лет. Недавно совладелец Рексема Роберт Макелхенни обратился к Бейлу с предложением возобновить карьеру в валлийском клубе после того, как тот гарантировал себе место в английской Лиге 2 в следующем сезоне (четвертый английский дивизион). К слову, вместе с Макелхенни Рексемом руководит другой звездный голливудский актер Райан Рейнольдс.

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