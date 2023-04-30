"Ні, я не сумую за футболом і не маю спокуси повернутися! Насолоджуюсь часом поза футболом. Я почав грати у дитинстві, а зараз відчув, що час завершити настав.

"Голлівудський" клуб запропонував Бейлу відновити кар'єру

Я проводжу багато часу зі своїми дітьми, дружиною, надолужуючи час, який втратив за роки відданості футболу. Я просто насолоджуюсь сімейним життям і грою в гольф.

Ми залишили футбол Уельсу в чудовому місці. Впевнений, вони продовжуватимуть боротися та досягати хороших результатів", – цитує Бейла talkSPORT.

Нагадаємо, Гарет повісив бутси на цвях у січні 2023-го у віці 33-х років. Нещодавно співвласник Рексема Роберт Макелхенні звернувся до Бейла з пропозицією відновити кар'єру у валлійському клубі після того, як той гарантував собі місце в англійській Лізі 2 наступного сезону (четвертий англійський дивізіон). До слова, разом із Макелхенні Рексемом керує інший зірковий голлівудський актор Раян Рейнольдс.

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