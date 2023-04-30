Бейл здивував несподіваною заявою, відреагувавши на запрошення "голлівудського" клубу
Екс-форвард Реала Гарет Бейл зізнався, чи хотів би відновити виступи на футбольному полі.
"Ні, я не сумую за футболом і не маю спокуси повернутися! Насолоджуюсь часом поза футболом. Я почав грати у дитинстві, а зараз відчув, що час завершити настав.
"Голлівудський" клуб запропонував Бейлу відновити кар'єру
Я проводжу багато часу зі своїми дітьми, дружиною, надолужуючи час, який втратив за роки відданості футболу. Я просто насолоджуюсь сімейним життям і грою в гольф.
Ми залишили футбол Уельсу в чудовому місці. Впевнений, вони продовжуватимуть боротися та досягати хороших результатів", – цитує Бейла talkSPORT.
Нагадаємо, Гарет повісив бутси на цвях у січні 2023-го у віці 33-х років. Нещодавно співвласник Рексема Роберт Макелхенні звернувся до Бейла з пропозицією відновити кар'єру у валлійському клубі після того, як той гарантував собі місце в англійській Лізі 2 наступного сезону (четвертий англійський дивізіон). До слова, разом із Макелхенні Рексемом керує інший зірковий голлівудський актор Раян Рейнольдс.
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