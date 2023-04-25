Совладелец Рексема Роберт Макэлхенни попросил Гарета Бейла возобновить игровую карьеру ради ещё одного "магического сезона". С этим предложением он обратился к валлийцу в Твиттере.

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"Эй, Гарет, давай сыграем в гольф, во время которого я абсолютно не буду убеждать тебя целых четыре часа возобновить игровую карьеру для ещё одного магического сезона...", – написал Макэлхенни.

33-летний Бейл, который объявил о завершении карьеры в январе этого года, пока никак не отреагировал на это предложение.

Напомним, что Рексем повысился в классе по итогам этого сезона. В следующем сезоне третий по старшинству клуб мира будет выступать в четвёртом английском дивизионе – Лиге 2. Вместе с Макэлхенни Рексемом руководит другой звёздный голливудский актёр Райан Рейнольдс.

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