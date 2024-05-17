Центрбек дортмундской Боруссии Никлас Зюле не в оптимальной форме перед главным матчем в карьере.

Боруссия на днях провела открытую тренировку для болельщиков в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов. Решающий матч сезона состоится 1 июня в Лондоне – на Уэмбли дортмундцы сыграют против Реала.

Мбаппе нарвался на критику из-за пуза после провала с Барселоной

В соцсетях особое внимание обратили на форму Зюле. Центральный защитник, несмотря на высокий рост, давно имеет проблемы с лишним весом. Однако на этот раз даже по его нормам все выглядело слишком. Живот свисал, появился второй подбородок.

Никлас проиграл конкуренцию за место в старте Хуммельсу и Шлоттербеку, но регулярно получает игровое время. В частности, еще на групповом этапе ЛЧ против ПСЖ он в эффектном прыжке остановил мяч на линии после удара Мбаппе.

Зюле перешел в Боруссию из Баварии, получив высокую зарплату и обещание о центральной роли в проекте. Этот статус защитник потерял. Юлиан Нагельсманн не вызвал Никласа в сборную Германии на домашнее Евро-2024.