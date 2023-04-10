Украинский полузащитник Омонии Роман Безус отстранен от тренировок с командой, сообщает 24sports.

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По информации источника, 32-летний хавбек поссорился с одним из партнеров во время тренировки. О ком именно из игроков идет речь – пока не известно.

Напомним, Безус перешел в Омонию из Гента в августе 2022 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне провел за кипрскую команду 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт действует до лета 2024-го с возможностью пролонгации еще на год.

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