Український півзахисник Омонії Роман Безус відсторонений від тренувань з командою, повідомляє 24sports.

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За інформацією джерела, 32-річний хавбек посварився з одним із партнерів під час тренування. Про кого саме з гравців йдеться – наразі не відомо.

Нагадаємо, Безус перейшов в Омонію з Гента у серпні 2022 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за кіпрську команду 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт чинний до літа 2024-го з можливістю пролонгації ще на рік.

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