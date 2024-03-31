Чемпионат Кипра, 31 тур

Омония – Пафос – 1:1

Голы: Симич, 45+2 – Драгомир, 66

Нереализованный пенальти: Безус, 49

Роман Безус вышел в стартовом составе Омонии, а его команда повела в счете за несколько секунд до перерыва. Симич ударом в касание поразил нижний угол ворот.

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Бывший хавбек сборной Украины имел роскошный шанс забить на старте второго тайма. На 49-й минуте Безус исполнил пенальти, назначенный за игру рукой, но сделал это очень неудачно. С несильным ударом Романа справился вратарь Пафоса.

Наказание за нереализацию пришло на 66-й минуте – Драгомир сравнял счет. На 72-й минуте Безуса заменили, а матч так и завершился ничьей. После 31-го тура Омония набрала 59 очков и занимает 4 место. Пафос имеет 57 и идет 5-м. Лидирует АПОЭЛ – 66 баллов.

В текущем сезоне 33-летний Роман Безус сыграл за Омонию 34 матча во всех турнирах. Забил 13 голов и отдал 9 ассистов. Его контракт завершается 31 мая и содержит опцию продления еще на год.