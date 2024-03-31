Чемпіонат Кіпру, 31 тур

Омонія – Пафос – 1:1

Голи: Сіміч, 45+2 – Драгомір, 66

Нереалізований пенальті: Безус, 49

Роман Безус вийшов у стартовому складі Омонії, а його команда повела в рахунку за кілька секунд до перерви. Сіміч ударом у дотик вразив нижній кут воріт.

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Колишній хавбек збірної України мав розкішний шанс забити на старті другого тайму. На 49-й хвилині Безус виконав пенальті, призначений за гру рукою, але зробив це дуже невдало. З несильним ударом Романа впорався воротар Пафоса.

Покарання за нереалізацію прийшло на 66-й хвилині – Драгомір зрівняв рахунок.

На 72-й хвилині Безуса замінили, а матч так і завершився нічиєю. Після 31-го туру Омонія набрала 59 очок і посідає 4 місце. Пафос має 57 і йде 5-м. Лідирує АПОЕЛ – 66 балів.

У поточному сезоні 33-річний Роман Безус зіграв за Омонію 34 матчі у всіх турнірах. Забив 13 голів і віддав 9 асистів. Його контракт завершується 31 травня і містить опцію продовження ще на рік.