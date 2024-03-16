Безус едва не забил с углового – команда украинца прибила лидера и вернулась в борьбу за медали
20:42 - Читати українською
Омония неожиданно обыграла АПОЭЛ в рамках 30-го тура чемпионата Кипра. Роман Безус отыграл почти полный матч.
Кипр, 30 тур
АПОЭЛ – Омония – 0:1
Гол: Стенпиньски. 23 (п)
Хозяева занимают первое место в таблице чемпионской группы, а Омония только борется за попадание в еврокубки. Сегодня гости активно начали матч и забили с пенальти, а дальше просто отбивались. Это сработало, фаворит неожиданно проиграл.
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Роман Безус почти месяц не отмечается результативными действиями. Сегодня украинец был очень близок к шедевру. После его подачи с углового мяч едва не закрутился в дальний угол, но голкипер таки сумел его выловить.
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