Кипр, 30 тур

АПОЭЛ – Омония – 0:1

Гол: Стенпиньски. 23 (п)

Хозяева занимают первое место в таблице чемпионской группы, а Омония только борется за попадание в еврокубки. Сегодня гости активно начали матч и забили с пенальти, а дальше просто отбивались. Это сработало, фаворит неожиданно проиграл.

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Роман Безус почти месяц не отмечается результативными действиями. Сегодня украинец был очень близок к шедевру. После его подачи с углового мяч едва не закрутился в дальний угол, но голкипер таки сумел его выловить.