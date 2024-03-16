Кіпр, 30 тур

АПОЕЛ – Омонія – 0:1

Гол: Стенпіньскі. 23 (п)

Господарі посідають перше місце в таблиці чемпіонської групи, а Омонія лишень бореться за потрапляння в єврокубки. Сьогодні гості активно почали матч і забили з пенальті, а далі просто відбивалися. Це спрацювало, фаворит несподівано програв.

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Роман Безус майже місяць не відзначається результативними діями. Сьогодні українець був дуже близьким до шедевра. Після його подачі з кутового м'яч ледь не закрутився у дальній кут, але голкіпер таки зумів його виловити.