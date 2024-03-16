Безус ледь не забив з кутового – команда українця прибила лідера і повернулася в боротьбу за медалі
Омонія несподівано обіграла АПОЕЛ в рамках 30-го туру чемпіонату Кіпру. Роман Безус відіграв майже повний матч.
Кіпр, 30 тур
АПОЕЛ – Омонія – 0:1
Гол: Стенпіньскі. 23 (п)
Господарі посідають перше місце в таблиці чемпіонської групи, а Омонія лишень бореться за потрапляння в єврокубки. Сьогодні гості активно почали матч і забили з пенальті, а далі просто відбивалися. Це спрацювало, фаворит несподівано програв.
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Роман Безус майже місяць не відзначається результативними діями. Сьогодні українець був дуже близьким до шедевра. Після його подачі з кутового м'яч ледь не закрутився у дальній кут, але голкіпер таки зумів його виловити.