Реал, который играл без дисквалифицированного Джуда Беллингема, быстро повел в счете – отличился Винисиус. Во втором тайме бразилец оформил дубль, но получил желтую карточку, из-за которой пропустит матч против Атлетика из Бильбао.

Лунин, начав голевую атаку, старательно отыграл за Реал перед камбэком Куртуа: Мадрид разбил Осасуну, Вальверде – топ

Андрей Лунин совершил два сейва, длинным пасом начал результативную атаку, когда забивал Диас, и пропустил два гола. К первому вопросов нет – после подачи углового памплонцы буквально в упор расстреляли нашего кипера. А вот за второй гол, пропущенный в конце игры, Лунину должно быть обидно. Андрей пропустил мяч между ног. А в следующем матче против Атлетика ожидается возвращение Тибо Куртуа...

На последних секундах 18-летний Арда Гюлер едва не положил шедевр. Турок решился на удар с центра поля, но попал в перекладину.

2:4 – Реал продолжает лидировать в Примере (72 очка). Осасуна занимает 10 место (36 баллов).