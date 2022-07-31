В первом официальном матче без Эрика Тэн Хага на тренерском мостике Аякс проиграл и дерби с ПСВ (3:5), и первый трофей в сезоне.

Суперкубок Нидерландов-2022

Аякс – ПСВ – 3:5

Голы: Бергвейн, 15, Антони, 54, Кудус, 74 – Г. Тиль, 32, 45+2, 69, Гакпо, 65, Симонс, 90+1

Удаление: Бесси, 78 (Аякс)

Аякс доминирует в нидерландской Эредивизе, однако матчи за Суперкубок против ПСВ тяжело даются чемпиону. Год назад подопечные Эрика Тэн Хага без шансов сгорели эйндховенцам, проиграв со счетом 0:4, а в этом году амстердамцы уступили, пропустив пять голов – впрочем, они и забили три.

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Стоит отметить, что в воротах победителей отличился Антони, при котором аяксиды требуют от МЮ 100 млн. евро. Героем встречи стал Гус Тиль, установивший рекорд Суперкубка Нидерландов – он стал первым игроком, оформившим хет-трик. Кроме того, важную роль сыграл защитник Аякса Келвин Бесси, получивший красную карточку на 78-й минуте.

ПСВ победил Аякс в битве за Суперкубок Нидерландов с 8-мя голами – беглец из Москвы оформил хет-трик и установил рекорд