У першому офіційному матчі без Еріка Тен Хага на тренерському містку Аякс програв і дербі з ПСВ (3:5), і перший трофей у сезоні.

Суперкубок Нідерландів-2022

Аякс – ПСВ – 3:5

Голи: Бергвейн, 15, Антоні, 54, Кудус, 74 – Г. Тіль, 32, 45+2, 69, Гакпо, 65, Сімонс, 90+1

Вилучення: Бессі, 78 (Аякс)

Аякс домінує у нідерландський Ередивізі, однак матчі за Суперкубок проти ПСВ важко даються чемпіону. Рік тому підопічні Еріка Тен Хага без шансів згоріли ейндховенцям, програвши з рахунком 0:4, а у цьому році амстердамці поступились, пропустивши п'ять голів – втім, вони і забили три.

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Варто відзначити, що у воротах переможців відзначився Антоні, за якого аяксиди вимагають від МЮ 100 млн євро. Героєм зустрічі став Гус Тіль, який встановив рекорд Суперкубка Нідерландів – він став першим гравцем, який оформив хет-трик. Крім того, важливу роль зіграв захисник Аякса Келвін Бессі, який отримав червону картку на 78-й хвилині.

ПСВ переміг Аякс у битві за Суперкубок Нідерландів з 8-ма голами – втікач з Москви оформив хет-трик і встановив рекорд