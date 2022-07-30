Аякс и ПСВ матчем за Суперкубок открыли сезон 2022/23 в Нидерландах. Результат узнавайте в этой новости на Футбол 24.

Суперкубок Нидерландов-2022

Аякс – ПСВ – 3:5

Голы: Бергвейн, 15, Антони, 54, Кудус, 72 – Тиль, 32, 45+2, 69, Гакпо, 65, Симонс, 90+1

Удаление: Бесси, 76 (прямая красная, Аякс)

"Божьи сыновья" стартовали довольно агрессивно, что конвертировалось в фантастический гол летнего новичка Стевена Бергвейна. Хавбек просто вонзил мяч в дальнюю девять из пределов штрафной.

ПСВ взял игру под свой контроль и уже до свистка на перерыв вел в счете. Оформить дубль удалось Гусу Тилю. Полузащитник, покинувший московский Спартак после полномасштабного вторжения России в Украину, дважды головой результативно замкнул подачи с левого фланга от Коди Гакпо.

| 32 минуты



до ПСВ!



Гуус Тиль

Коди Гакпо



Аякс

ПСВ



| Шкала Йохана Кройффа 2022/23 pic.twitter.com/5lbfvifdcy – АФК Аякс Бразилия (@AFCAjaxBrasil) 30 июля 2022 г.

Опять он, опять в голове!! Гуус Тиль pic.twitter.com/78qNVUajzx — PDR Sports (@PDRsports) 30 июля 2022 г.

Антони сразу после перерыва уравнял ситуацию на табло, но не надолго. Гакпо забил уже через 10 минут, а несколькими мгновениями позже Тиль оформил хет-трик и установил рекорд Суперкубка Нидерландов, став первым игроком, забившим трижды.

Казалось, что гол Кудуса восстановил интригу, но Бесси получил прямую красную и похоронил ее. Финальный штрих был за ПСВ. Это Хави Симонс в добавленное арбитром время забил и установил окончательные цифры на табло – 5:3. "Фермеры" после 6-летнего перерыва таки завоевывают Суперкубок. Для них это уже 12-й такой трофей.