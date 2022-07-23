Николас Тальяфико покинул Аякс явно не ради того клуба, о котором мог мечтать.

Лион на своем официальном сайте объявил о подписании 29-летнего аргентинца. Сумма трансфера составила скромные 4,2 млн евро, личный контракт рассчитан на 3 года.

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Тальяфико был лидером Аякса, который сенсационно добрался до полуфинала ЛЧ 2018/19. Амстердамцы повесили ценник в 30 млн евро, а левого защитника постоянно связывали с Барселоной, Ман Сити и другими грандами. Впрочем, Нико явно пересидел в столице Нидерландов и перестал быть горячим лотом на рынке. Этим летом уже никто из топ-клубов не охотился за Тальяфико, несмотря на мизерную цену благодаря последнему году контракта.

Напомним, что Лион завершил прошлый сезон на восьмой строчке Лиги 1 и остался без еврокубков.

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