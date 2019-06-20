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Безотосный покинул Габалу

20 июня 23:24 29 Читати українською
Безотосный покинул Габалу
Дмитрий Безотосный с мячом в руках / azerisport

Украинский голкипер Дмитрий Безотосный покинул азербайджанскую Габалу после 4 с половиной лет в команде.

"Моя карьера в Габале завершена. Всем спасибо. Мне приятно было здесь работать. Столько лет там провел и многого достиг с командой. Габала мне помогла, и я не остался в долгу. Наши дороги разошлись. Это футбол, так бывает.

Габала Безотосного выиграла Кубок Азербайджана

Но мне непонятно, почему такой амбициозный клуб решил взять новый вектор. Перед финалом Кубка нам сказали, что надо взять титул, чтобы все осталось на прежнем уровне. Кубок мы взяли, но в итоге, несмотря на это, изменения произошли.

Позже станет известно, где продолжу карьеру. Пока отдыхаю. С футболом пока завершать не собираюсь. Пока силы есть – я буду играть", – рассказал Безотосный в комментарии Azerisport.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Безотосный Дмитрий Безотосный Габала Габала Азербайджан
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