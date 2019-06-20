Безотосный покинул Габалу

Украинский голкипер Дмитрий Безотосный покинул азербайджанскую Габалу после 4 с половиной лет в команде.

"Моя карьера в Габале завершена. Всем спасибо. Мне приятно было здесь работать. Столько лет там провел и многого достиг с командой. Габала мне помогла, и я не остался в долгу. Наши дороги разошлись. Это футбол, так бывает.

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Но мне непонятно, почему такой амбициозный клуб решил взять новый вектор. Перед финалом Кубка нам сказали, что надо взять титул, чтобы все осталось на прежнем уровне. Кубок мы взяли, но в итоге, несмотря на это, изменения произошли.

Позже станет известно, где продолжу карьеру. Пока отдыхаю. С футболом пока завершать не собираюсь. Пока силы есть – я буду играть", – рассказал Безотосный в комментарии Azerisport.

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