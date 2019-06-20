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Безотосний покинув Габалу

20 червня 23:24 92 Читать на русском
Безотосний покинув Габалу
Дмитро Безотосний з м'ячем в руках / azerisport

Український голкіпер Дмитро Безотосний покинув азербайджанську Габалу після 4 з половиною років у команді.

"Моя кар'єра в Габалі завершена. Всім дякую. Мені приємно було тут працювати. Стільки років там провів і багато чого досяг з командою. Габала мені допомогла, та й я не залишився в боргу. Наші дороги розійшлися. Це футбол, так буває.

Габала Безотосного виграла Кубок Азербайджану

Але мені незрозуміло, чому такий амбітний клуб вирішив взяти новий вектор. Перед фіналом Кубка нам сказали, що треба взяти титул, щоб все залишилося на колишньому рівні. Кубок ми взяли, але в підсумку, незважаючи на це, зміни відбулися.

Пізніше стане відомо, де продовжу кар'єру. Поки відпочиваю. З футболом поки завершувати не збираюся. Поки сили є – я буду грати", – розповів Безотосний в коментарі Azerisport.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Світ Дмитро Безотосний Дмитро Безотосний Габала Габала Азербайджан
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