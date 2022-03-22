Центральный защитник львовян Эльхаджи Диав будет поддерживат форму во втором по силе польском дивизионе.

27-летний сенегалец из-за войны отправился в Арку на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт Руха .

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Диав перешел к "желто-черным" этой зимой, но пока не успел дебютировать в новом клубе в официальном матче. Польский чемпионат не чужд защитнику: в свое время Эльхаджи провел 3 сезона в тамошней Короне, а еще играл за литовские, французские и бельгийские клубы.

Заметим, что из-за войны российских террористов в Украине ФИФА приостановила контракты иностранных игроков с нашими клубами к лету. Ранее возможностью найти временное убежище воспользовался полузащитник Руха Фредди Плюман и перешел в Хапоэль.

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