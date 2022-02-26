"Меня разбудила сирена. Мы пошли в клуб, чтобы узнать, что произошло. Нам сказали, что россияне атакуют. Была паника. В команде узнали, что чемпионат Украины прекращен. Даже если бы в нашей области не было взрывов, мы не должны были бы там задерживаться слишком долго.

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Затруднения заключались в том, чтобы заправиться бензином. Было много очередей, все хотели запастись им. Но, к счастью, у меня оставалось немного бензина. Около 14:00 мы пошли за паспортами в клуб и уехали. На границу приехали около 16:45. Но народу было очень много, все желали спасти свою шкуру, это было непросто.

Границу мы пересекли около полуночи. Нам пришлось терпеливо преодолевать свои проблемы, но главное было уехать из страны. Было много проверок, я очень боялся, что нас не пропустят", – цитирует Диава RMC Sport .

Заметим, 27-летний сенегалец перебрался в Рух только 28 января. До этого выступал за литовские, французские, польские и бельгийские клубы.