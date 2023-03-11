Киевляне в поединке с командой Александра Кучера будут иметь едва ли не последнюю возможность доказать себе и болельщикам, что еще могут зацепиться за чемпионство в текущем сезоне.

Динамо прибыло в Ужгород на поединок против СК Днепр-1 / ФК Динамо

В воскресенье, 12 марта, пройдет главный матч 17-го тура чемпионата Украины между СК Днепр-1 и Динамо. Сегодня утром команда Мирчи Луческу поездом прибыла в Ужгород, где на стадионе Авангард состоится противостояние "бело-синих" с лидером УПЛ.

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По сообщению официального сайта Динамо, Мирча Луческу взял на матч 24 футболиста. Снова не был включен в заявку форвард Владислав Супряга, который перед матчем с Ингульцом попал в ДТП. Зато имеет шанс дебютировать северомакедонский полузащитник Решат Рамадани.

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко (присоединился к команде на месте, играл за U-19).

Защитники: Денис Попов, Александр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Владимир Шепелев, Александр Яцык, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Бенито, Кахим Перрис, Джастин Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес.

Напомним, Динамо после 16-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 30 очков, СК Днепр-1 с 36-ю пунктами первый (и имеет игру в запасе).

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