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Динамо прибуло в Ужгород на поєдинок проти СК Дніпро-1 / ФК Динамо

У неділю, 12 березня, пройде головний матч 17-го туру чемпіонату України між СК Дніпро-1 та Динамо. Сьогодні зранку команда Мірчі Луческу потягом прибула в Ужгород, де на стадіоні Авангард відбудеться протистояння "біло-синіх" з лідером УПЛ.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, Мірча Луческу взяв на матч 24 футболісти. Знову не був включений у заявку форвард Владислав Супряга, який перед матчем з Інгульцем потрапив у ДТП. Натомість має шанс дебютувати північномакедонський півзахисник Решат Рамадані.

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко (приєднався до команди на місці, грав за U-19).

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Антон Боль, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Решат Рамадані, Володимир Шепелєв, Олександр Яцик, Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Беніто, Кахім Перріс, Джастін Лонвейк, Назар Волошин, Антон Царенко.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.

Нагадаємо, Динамо після 16-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ четвертим, набравши 30 очок, СК Дніпро-1 з 36-ма пунктами перший (і має гру в запасі).

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