"Очень сложно прогнозировать этот матч, потому что очень неудачно сыграли и СК Днепр-1, и Динамо в прошлом туре. Днепряне потеряли очки с Александрией, позволив Шахтеру сравняться с ними в турнирной таблице. Поэтому игра против киевлян для них становится очередным сложным испытанием.

Экс-защитник Динамо официально перебрался в Европу

Есть некоторые кадровые потери в линии защиты, но в целом состав должен быть оптимальным. Команда готовится на серьезный матч, но чисто психологически будет непросто.

Динамо должно проснуться после Ингульца. У них банально нет другого выхода, больше так нельзя ошибаться. Команда и тренерский штаб должны сделать правильные выводы. По моему мнению, там хватает опыта и квалификации, чтобы собраться на такой важный поединок", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, дуэль между днепровской и киевской командами состоится в воскресенье, 12 марта. Начало встречи в 13:00.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов