Главный тренер Колоса Ярослав Вишняк остался под глубоким впечатлением от кошмара, оставленного россиянами за собой в городах Киевской области.

"Нельзя найти ни одного оправдания потому, что творят эти изверги. Это длится давно со времен оккупации Крыма и части Донбасса. А что они сейчас сделали на Киевщине и других регионах Украины. Без матерных слов это не опишешь. Это просто зверство, это изверги.

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Но меня очень вдохновило, как украинские люди отреагировали на этот геноцид. Я горжусь нашей армией. Ребята показали свою силу, мужество и смогли остановить армию соперника", – поделился Вишняк в интервью Sportarena.

Заметим, что ВСУ освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и другие города Киевщины, ставшие свидетельством зверств россиян. Подсчет погибших гражданских, не говоря о разрушениях инфраструктуры, продолжается и до сих пор.

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