Тренировочная база Шахтера подверглась обстрелам во время боев под Киевом: есть кадры последствий
Донецкий клуб, как и большинство украинцев, тоже пострадал от нашествия российских орков на наше государство.
Во время боев вблизи столицы Украины тренировочный комплекс "горняков", расположенный в 20 километрах от Киева, подвергся обстрелам, сообщает пресс-служба клуба.
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Один из снарядов прилетел прямо на тренировочное поле, оставив небольшую воронку, а еще один – в помещение, где хранилась экипировка. Накануне взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие в комплекс Святошино, что позволило зайти на его территорию.
Отметим, что Шахтер занимается на этой тренировочной базе с июля 2014 года после того, как провел там небольшую реконструкцию. Кроме натурального поля, в распоряжении команды есть фитнес-зал, спа-комплекс с сауной, бассейном и массажной комнатой для восстановительных процедур.
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