Донецкий клуб, как и большинство украинцев, тоже пострадал от нашествия российских орков на наше государство.

Во время боев вблизи столицы Украины тренировочный комплекс "горняков", расположенный в 20 километрах от Киева, подвергся обстрелам, сообщает пресс-служба клуба.

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Один из снарядов прилетел прямо на тренировочное поле, оставив небольшую воронку, а еще один – в помещение, где хранилась экипировка. Накануне взрывотехники ГСЧС разминировали дороги, ведущие в комплекс Святошино, что позволило зайти на его территорию.

Один из снарядов попал в тренировочное поле, еще один – в помещение с экипировкой.



Взрывотехники ГСЧС вчера разминировали дороги, ведущие к территории комплекса «Святошин». Доступ к инфраструктуре возобновлен. #StopRussianAggression #Украина #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp — ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК (@FCShakhtar) 4 апреля 2022 г.

Отметим, что Шахтер занимается на этой тренировочной базе с июля 2014 года после того, как провел там небольшую реконструкцию. Кроме натурального поля, в распоряжении команды есть фитнес-зал, спа-комплекс с сауной, бассейном и массажной комнатой для восстановительных процедур.