Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк залишився під глибоким враженням від кошмару, який залишили росіяни за собою в містах у Київській області.

"Не можна знайти жодного виправдання тому, що творять ці нелюди. Це триває давно, з часів окупації Криму та частини Донбасу. А що вони зараз наробили на Київщині та інших регіонах України. Без нецензурних слів це не опишеш. Це просто звірство, це нелюди.

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Але мене дуже надихнуло те, як українські люди відреагували на цей геноцид. Я пишаюся нашою армією. Хлопці показали свою силу, мужність та змогли зупинити армію суперника", – поділився Вишняк у інтерв'ю Sportarena.

Зауважимо, що ЗСУ звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші міста Київщини, які стали свідченням звірств росіян. Підрахунок загиблих цивільних, не кажучи про руйнування інфраструктури триває і досить.

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