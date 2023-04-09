Тренерский штаб каталонцев во главе с Хави Эрнандесом определился с игроками, которые будут играть против Жироны.

У 22 футболистов есть теоретические шансы сыграть против Виктора Цыганкова в 28 туре Примеры, сообщает пресс-служба "блаугранос".

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Не сможет Хави рассчитывать на четырех важных игроков – Андреаса Кристенсена (мышечные проблемы), Фрэнки де Йонга (травма колена), Усмана Дембеле (порванные "кресты") и Педри (повреждение мышц).

Дуэль против Жироны состоится уже завтра, 10 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Для Цыганкова это может быть 9 поединок в футболке каталонцев.

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